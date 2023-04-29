رئيس الجمهورية يجري مباحثات مع نظيره الإيراني

2023/04/29 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أجرى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.

وفي وقت سابق، وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية ترافقه السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “عبد اللطيف ترأس خلال زيارته إلى إيران وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المستشارين وكبار المسؤولين”.

وتابع أن “الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث من المؤمل أن تشهد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين”

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