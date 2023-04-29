2023/04/29 | 12:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهم بارتكاب “جرائم اغتصاب” بعد رصده في أحد أحياء العاصمة.وذكر بيان لقيادة العمليات، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنّ “قوة مشتركة من خلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بمتهم ‘ارتكب جرائم اغتصاب’ في أحد أحياء بغداد المركز الخبري الوطني.

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