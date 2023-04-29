هل يحصل عقار للسكري يفقد الوزن على إذن الاستخدام من الغذاء والدواء الأمريكية؟

2023/04/29 | 12:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول شركة صناعة الأدوية "إيلي ليلّي" إنها ستستند إلى دراسة جديدة لتتقدم بطلب من إدارة الغذاء والدواء للموافقة على استخدام عقارها تيرزيباتيد لفقدان الوزن.وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام تيرزيباتيد العام الماضي كدواء لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني على التحكم بنسبة السكر في الدم.

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