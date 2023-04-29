المعارك متواصلة بالسودان.. استمرار الضربات والقذائف مع دخول القتال أسبوعه الثالث

2023/04/29 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُمعت أصوات ضربات جوية وأسلحة مضادة للطائرات وقذائف مدفعية في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح السبت، وتصاعد الدخان الأسود فوق أجزاء من المدينة مع دخول القتال في البلاد أسبوعه الثالث.

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