كربلاء.. احباط عملية اغتيال وتفكيك

2023/04/29 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم السبت، احباط تخطيط عملية لاغتيال إحدى الشخصيات والقاء القبض على ستة من تجار المخدرات وتفكيك شبكتهم النشطة في بغداد وميسان وكربلاء.

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