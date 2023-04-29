اعتقال متهم بـ

2023/04/29 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهم بجرائم الاغتصاب في العاصمة.

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