بغداد.. ضبط مستودع نفطي والاطاحة بسائق عجلة للتهريب

2023/04/29 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط مستودع للمتاجرة غير المشروعة بالمشتقات النفطية، فيما اشارت الى اعتقال سائق شاحنة في بغداد.

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