أبرزها الكهرباء والإرهاب.. خمسة ملفات ضمن اجندات رشيد خلال زيارته طهران

2023/04/29 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم،

السبت، عن ابرز الملفات التي سيطرحها

رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد خلال

اجتماعه بنظيره الإيراني إبراهيم

رئيسي، مشيرا الى ان الملفات التي سيتم

مناقشتها الملف الأمن

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