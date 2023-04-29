بالصور:مراسم استقبال رسمية لرئيس الجمهورية في طهران من قبل الرئيس الإيراني

2023/04/29 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس

الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم السبت 29 نيسان 2023، بقصر سعد

آباد في طهران من قبل فخامة رئيس

الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد

إبراهيم رئيسي.





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