السوداني: مشروع تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي واحد من أولويات المشاريع

2023/04/29 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم السبت، تفاصيل المرحلة الثانية

من افتتاح طريق مطار بغداد، فيما أشار

الى وضع مشروع تأهيل وتوسعة المطار

كواحد من أولويات المشاريع.





وقال رئيس الوزراء في تصر

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