قُصفوا ليلًا أثناء نومهم.. شاهد ما حدث بعدما ضرب صاروخ روسي مبنى سكنيًا بأوكرانيا

2023/04/29 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت صواريخ كروز الروسية مبنى سكنيًا في مدينة أومان بأوكرانيا، مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا ولا يزال الكثير في عداد المفقودين.

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