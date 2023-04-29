تنشط بـ3 محافظات.. تفكيك

2023/04/29 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم السبت، تفكيك "أخطر" شبكة لتجارة المخدرات واعتقال أفرادها في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنها "احبطت مخطط لاغتيال إحدى الشخصيات وفككت أخطر شبكة لتجارة المخدرات والقت القبض على افرادها في كربلاء المقدسة".

وأضاف البيان أنه "بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري ووفقاً لمعلومات دقيقة وبموجب قرارات قضائية وبعد نصب كمين محكم ، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من احباط مخطط لاغتيال إحدى الشخصيات والقاء القبض على ستة من تجار المخدرات وتفكيك شبكتهم التي تنشط في (بغداد-ميسان-كربلاء) ".

وأوضح انه “ضُبطت بحوزتهم اسلحة ومتفجرات ومواد مخدرة"، مبينا أن "أحد المتهمين قام بالانتحار اثناء محاصرته، فيما تم ايداع باقي المتهمين التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات وفق احكام المادة (28) مخدرات".

وأشار الى أنه "فردت بحقهم قضايا تحقيقية اخرى وفق احكام المادة (4) ارهاب، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

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