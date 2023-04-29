الرئيس رشيد يدعو إيران إلى مراعاة حصة العراق من المياه

2023/04/29 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – طهران

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، الى ضرورة مراعاة حصة العراق المائية، فيما أكد أهمية إيلاء محاربة آفة المخدرات أولوية قصوى.

وشدد الرئيس رشيد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران وتابعته (بغداد اليوم) على "ضرورة حل المشاكل وبينها مراعاة حصة العراق المائية".

وقال رئيس الجمهورية : "تربطنا مع إيران علاقات مشتركة"، مشيرا الى أن "الزيارة إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين العراق وإيران".

وبين أن "العلاقة مع إيران ثابتة وغير قابلة للتغيير ومتماسكة".

وأشار الى " ضرورة تبادل المعلومات بين مؤسسات البلدين لتحسين الخدمات العامة".

كما تقدم رئيس الجمهورية بالتهنئة الى الجانب الإيراني للتطور الحاصل في "العلاقات بين إيران والسعودية".

وكان رئيس الجهورية عبد اللطيف رشيد قد وصل الى طهران، صباح اليوم، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي.

ويضم الوفد المرافق للرئيس رشيد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المستشارين وكبار المسؤولين.

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