عماد محمد يحدد موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمونديال الشباب

2023/04/29 | 13:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مدرب منتخبتا الشبابي عماد محمد، موعد الإعلان عن القائمة النهائية لكأس العالم تحت 20 عاماً بالأرجنتين.

وقال محمد في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، “سأعلن القائمة النهائية لكأس العالم يوم 10 أيار المقبل وستتألف من 21 لاعباً”.

ويواصل منتخبنا الشبابي معسكره التدريبي في إسبانيا استعداداً لكأس العالم، حيث خاض مباراتين أمام الدومنيكان والبرازيل.

ويستعد منتخبنا الشبابي لمواجهة رديف ريال بيتيس ومنتخب جبل طارق يومي الأثنين والأربعاء المقبلين.

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