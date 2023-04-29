الدائرة الإعلامية للبرلمان: عدد الحاضرين لجلسة اليوم 40 نائبا فقط

2023/04/29 | 13:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان، اليوم السبت، أن عدد الحاضرين لجلسة اليوم 40 نائبا فقط لهذا تقرر تأجيلها.

وذكرت الدائرة في بيان، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أجل انعقاد الجلسة رقم (21) اليوم السبت لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني”.

وأضافت، أن “العدد الكلي للنواب الحاضرين المقرر عقدها الساعة 11 صباحا 40 نائبا فقط”.

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