2023/04/29 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تطلق حملة استباقية لتأمين موسم الحصاد من الحرائق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تطلق حملة استباقية لتأمين موسم الحصاد من الحرائق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تطلق حملة استباقية لتأمين موسم الحصاد من الحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).