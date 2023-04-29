2023/04/29 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من ارتفاعها في آخر جلسات الأسبوع، بأكثر من اثنين بالمئة، بعد بيانات أميركية أظهرت تراجع إنتاج النفط الخام، وفي الوقت نفسه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يهبط وسط مخاوف حول تراجع الطلب المركز الخبري الوطني.

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