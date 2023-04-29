2023/04/29 | 13:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP من أحد شوارع الخرطوم في 27 نيسان/أبريل 2023 الخرطوم (أ ف ب) – تواصلت المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور بغرب السودان، رغم إعلان تمديد الهدنة في النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمر منذ منتصف الشهر الجاري والذي أودى بحياة مئات الأشخاص.وارتفعت حصيلة ضحايا القتال الى قرابة 574 قتيلا مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارك تتواصل في الخرطوم.. والوساطات متعثرة وحميدي يتهم البرلمان بتدمير السوردان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارك تتواصل في الخرطوم.. والوساطات متعثرة وحميدي يتهم البرلمان بتدمير السوردان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).