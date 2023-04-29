دراسة تكتشف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

2023/04/29 | 13:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP غيوم فوق حقل في وسط فرنسا في العاشر من أيار/مايو 2020 مونتريال (أ ف ب) – اكتُشفت في الغيوم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية سحبتها الرياح إلى السحاب لمسافات طويلة جداً أحياناً، على ما كشفت دراسة فرنسية كندية.وقال معد الدراسة الرئيسي فلوران روسّي في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة فرانس برس الجمعة، إنّ […]

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