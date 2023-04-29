رواية غير منشورة لماركيز تُطرح في الأسواق العام 2024

2023/04/29 | 13:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان إدواردو بوترون تكوين وجه الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز في توباركو الكولومبية في الثاني من أيلول/سبتمبر 2022 مدريد (أ ف ب) – ستُطرح رواية غير منشورة للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024 لمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1982، على ما أعلنت دار النشر “راندوم هاوس” الجمعة.[…]

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