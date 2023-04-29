بحوزته 3 كغم من المخدرات.. اعتقال متهم أجنبي في مطار النجف

2023/04/29 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط متهم اجنبي بحوزته 3 كغم من المواد المخدرة في مطار النجف الأشرف.

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