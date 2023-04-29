النقل النيابية تؤكد إدراج

2023/04/29 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي، السبت، تخصيص مبالغ مالية في موازنة 2023 لتنفيذ مشروع "مترو بغداد".

وقال الفتلاوي، إن "قطار بغداد المعلق هو من ضمن البرنامج الحكومي، حيث تم تخصيص مبالغ له ضمن موازنة 2023 لحساب وزارة النقل لتنفيذ المشروع".

وأضاف الفتلاوي في حديث لوكالة "المعلومة" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "المشروع أكملت تصاميمه شركة فرنسية كمرحلة أولى بطول 31 كم ويشمل 14 محطة".

ومضى إلى القول، "إننا كأعضاء في لجنة النقل والاتصالات سنسعى لتثبيت ومتابعة التخصيصات المالية للمشروع مع اللجنة المالية النيابية".

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