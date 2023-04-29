نتائج الشركات تقود الأسهم الأميركية للارتفاع في أسبوع

2023/04/29 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل جماعي خلال الأسبوع الماضي، إذ عززت آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، من مكاسب "وول ستريت"، بعدما محت النتائج القوية لـ "إكسون" و"إنتل" أثر المخاوف الذي أثارها تحذير "أمازون" من حدوث تباطؤ، فيما عززت بيانات اقتصادية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة الأسبوع المقبل.

وقادت أسهم شركة "إكسون موبيل" الارتفاع بالأسواق أمس، إذ سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعدما حققت شركة النفط أرباحًا قياسية في الربع الأول من العام الجاري.

تحركات الأسهمخلال أسبوع، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.91 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4169.48 نقطة.

كما صعد المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.44 بالمئة الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 12226.58 نقطة.

أما المؤشر "داو جونز" الصناعي، فقد ارتفع بنسبة 0.87 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 34098.16 نقطة.

وخلال جلسة الجمعة، صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 34.71 نقطة أو 0.83 بالمئة، بينما زاد المؤشر "ناسداك" 84.35 نقطة أو 0.70 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر "داو جونز" في تداولات الجمعة بواقع 275.36 نقطة أو 0.81 بالمئة.

وزادت أرباح "إكسون موبيل" في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من الضعف، لتصل إلى 11.4 مليار دولار، في حين انخفضت الإيرادات بنسبة 4.3 بالمئة إلى 86.6 مليار دولار.

وقالت الشركة إن الربع الأول تضمن دفع 200 مليون دولار إضافية جراء الضرائب الأوروبية الجديدة على قطاع الطاقة، مما أثر على الأرباح.

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