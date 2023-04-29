الرئيس الإيراني: حجم التبادل التجاري مع العراق يفوق 10 مليارات يورو

2023/04/29 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، على ضرورة مراعاة حصة العراق المائية.

وقال رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "العلاقات بين العراق وإيران ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير".

وشدد رشيد على "ضرورة حل المشاكل وبينها مراعاة حصة العراق المائية".

من جانبه، قال رئيسي إن "مستوى حجم التبادل التجاري مع العراق يبلغ أكثر من 10 مليارات يورو".

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