"لا يمكننا تسليمكم جوازات سفركم": سودانيون عالقون بعد فرار الدبلوماسيين الأجانب وإغلاق السفارات بسبب الحرب

2023/04/29 | 13:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول عدد متزايد من الأشخاص إنهم عالقون في السودان، لأن عمال السفارات الغربية فروا من البلد الذي يمزقه الصراع دون إعادة جوازات السفر التي تم تسليمها أثناء تقديم طلبات الحصول على تأشيرة.

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