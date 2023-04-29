الداخلية تعلن اعتقال 6 تجار مخدرات وإحباط مخطط اغتيال في كربلاء

2023/04/29 | 13:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام أحد المتهمين بالانتحار أثناء محاصرته.

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