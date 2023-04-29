"الوضع غير مقبول".. أوكرانيا تدين قيودا تجارية بولندية مرتبطة بالحبوب

2023/04/29 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها سلمت السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين فيها القيود التجارية "غير المقبولة" التي تفرضها البلاد وهي أحد حلفائها الرئيسيين في مواجهة الغزو الروسي، على المنتجات الزراعية الأوكرانية.

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