مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في تكساس

2023/04/29 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم السبت، بمقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في تكساس، مشيرة إلى أن المسلح كان مخمورا.

وقال موقع "أيه بي سي نيوز" الأميركي، نقلا عن الشرطة، إن" 5 أشخاص لقوا مصرعهم بعد إطلاق النار عليهم في منزل".

ووقع الحادث فى حوالى الساعة 11:31 مساء بالتوقيت المحلي عندما تلقى مسؤولون من مكتب عمدة مقاطعة سان جاسينتو مكالمة بشان حادث إطلاق نار محتمل في كليفلاند، تكساس - وهي بلدة صغيرة تقع على بعد حوالي 55 ميلا شمال هيوستن.

وقالت السلطات إن "المشتبه به مسلح ببندقية من طراز AR-15 وكان مخمورا"، مبينة أنها " تبحث عن رجل من أصل إسباني يبلغ طوله حوالي متر ونص شوهد آخر مرة يرتدي بنطال جينز أزرق مع قميص أسود وحذاء عمل، ويوصف بأنه ذو شعر أسود".

وطلبت الشرطة من السكان المحليين في منطقة كليفلاند بولاية تكساس "البقاء في الداخل والابتعاد عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق".

ولم تفصح الشرطة عن هوية المشتبه به أو عمره أو علاقته المحتملة، لكنها أكدت أن عمليات إطلاق النار كلها حدثت في منزل واحد، مشيرة الى أن أربعة من الضحايا توفوا في مكان الحادث، فيما لقي الآخر مصرعه بعد نقله إلى المستشفى.

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