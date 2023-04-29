العراق يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

2023/04/29 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تُشارك وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم السبت، ٢٠٢٣/٤/٢٩ في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والتي تُعقد بالرباط في المملكة المغربية، بحضور رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية ، ويضم الوفد العراقي برئاسة وزير المالية كلٌ من محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق ومدراء دوائر الدين العام والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والدائرة الإدارية والقانونية ورئيس هيأة التقاعد الوطنية .وشهدت الجلسة الافتتاحية القاء كلمة للسيد رئيس وزراء المملكة المغربية نيابة عن الملك محمد السادس ، رحب فيها بالوفود المشاركة اكد فيها توطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، وذلك في سياق مواكبتها للجهود التنموية لبلدانها الأعضاء ، مضيفا "على هذه المؤسسات مواصلة العمل على دعم الجهود الإنمائية العربية، وذلك عبر إرساء واعتماد نماذج تنموية حداثية ترتكز على تحصين وتأهيل الاقتصاديات العربية، وتمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية"…………………..المكتب الاعلامي لوزارة المالية

يتبع ...

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