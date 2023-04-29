2023/04/29 | 14:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات السعودية تعتقل مدير ومستشـار أمني سابق بوزارة الكهرباء العراقية على أراضيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/29 | 14:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات السعودية تعتقل مدير ومستشـار أمني سابق بوزارة الكهرباء العراقية على أراضيها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات السعودية تعتقل مدير ومستشـار أمني سابق بوزارة الكهرباء العراقية على أراضيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).