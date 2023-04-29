الولايات المتحدة تقرر تجميد تحليق الطائرات العسكرية بعد سلسلة حوادث

2023/04/29 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر الجيش الأمريكي، منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، بعد تحطم أربع مروحيات خلال شهر واحد.

وأمر الجنرال جيمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش الأمريكي “بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتلى” الخميس في ألاسكا وأواخر آذار/مارس في ولاية كنتاكي، أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسعة أشخاص على التوالي، حسب بيان.

وأضاف أن “هذا القرار يمنع جميع طياري الجيش من الطيران باستثناء المشاركين في مهام أساسية، إلى أن يكملوا التدريب اللازم”.

وتابع أنه خلال هذه الفترة “سيراجع الجيش إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف”.

وقال إن الوحدات العاملة يجب أن تنجز هذا التوقف من الأول إلى الخامس من أيار/مايو، والحرس الوطني والاحتياط بحلول 31 أيار/مايو.

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