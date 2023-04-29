وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماعات الهيئات المالية العربية

2023/04/29 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تشارك وزير المالية طيف سامي، اليوم السبت، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، والتي تُعقد في المغرب، بحضور رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.

وبحسب بيان لوزارة المالية، "يضم الوفد العراقي برئاسة وزير المالية كل من محافظ البنك المركزي علي العلاق ومدراء دوائر الدين العام والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والدائرة الإدارية والقانونية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية".

وأضاف البيان، "شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة لرئيس الوزراء المغربي نيابة عن الملك محمد السادس، رحب فيها بالوفود المشاركة ومؤكداً على توطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، وذلك في سياق مواكبتها للجهود التنموية لبلدانها الأعضاء، مضيفاً "على هذه المؤسسات مواصلة العمل على دعم الجهود الإنمائية العربية، وذلك عبر إرساء واعتماد نماذج تنموية حداثية ترتكز على تحصين وتأهيل الاقتصاديات العربية، وتمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية".

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