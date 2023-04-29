النزاهة: القبض على مدير ومستشـار أمني سابق في وزارة الكهرباء على أراضي المملكة العربية السعودية

2023/04/29 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلقاء

القبض على المدان الهارب (فارس رشيد

خورشيد) المستشار الأمني والمدير العام

السابق لدائرة منظومة حماية الطاقة

الكهربائيَّة على أراضي المملكة

العربيَّة السعوديَّة؛ عل

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