الداخلية: احباط عملية لاغتيال إحدى الشخصيات والقبض على شبكة لتجارة المخدرات في كربلاء المقدسة (فيديو)

2023/04/29 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اخباط

محاولة تخطيط لاغتيال احدى الشخصيات

والقبض على اخطر شبكة للمتاجرة

المخدرات في محافظة كربلاء المقدسة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "وزير الداخ

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