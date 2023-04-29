دراسة جديدة تحاول الإجابة على سؤال مهم: لماذا يلتقط الناس صور

2023/04/29 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقي دراسة جديدة الضوء على المعنى الأعمق الكامن خلف التقاط صور "السيلفي".ووجد الباحثون أنّ الأشخاص لم يلتقطوا صور "سيلفي" لمجرد التباهي، حتى لو كانوا يفعلونها من أجل وسائل التواصل الاجتماعي.إذًا، ما هو المعنى الأعمق لصور "السيلفي"؟

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