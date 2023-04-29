وارسو تصادر مبنى مدرسة ثانوية روسية.. وموسكو تندد

2023/04/29 | 14:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرت بولندا، السبت، مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البولندية.

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