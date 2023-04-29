بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

2023/04/29 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 28 نيسان/ابريل 2023 © اف ب سول لوب واشنطن (أ ف ب) – يستعد السياسيون ووسائل الإعلام في سائر أنحاء واشنطن لاستراحة سنوية وجيزة مساء السبت، في حفل عشاء المراسلين في البيت الأبيض سيشكل فيه الرئيس جو بايدن على الأرجح محور نكات ساخرة ويرد عليها بنفسه.[…]

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