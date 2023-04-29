توقعات بنمو كبير لقطاع منصات “الالعاب السحابية”

2023/04/29 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP شعار “مايكروسوفت” في صورة التقطت خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية في 28 كانون الثاني/يناير 2020 باريس (أ ف ب) – لا يزال قطاع الألعاب السحابية في بداياته، إلاّ أن الأنظار اتجهت إلى هذا النوع من المنصات التي تشبه نموذج نتفليكس لكنها تعنى بألعاب الفيديو، منذ أن قررت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية هذا […]

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