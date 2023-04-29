2023/04/29 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة الحشد الشعبي، السبت، أن صور

“أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني” في

طريق المطار وبقية شوارع بغداد، عُلقت

بموافقة الحكومة وأمانة بغداد.

ونقل بيان مقتضب لهيئة الحشد ما نصه

"تداولت بعض مواقع التوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يصدر بياناً عن صور المهندس وسليماني في بغداد: نظامية بموافقة الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يصدر بياناً عن صور المهندس وسليماني في بغداد: نظامية بموافقة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).