ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع لبدء المفاوضات

2023/04/29 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رشحا ممثلين لإجراء مباحثات بين الجانبين، لافتا إلى أنه من المرجح استضافة جوبا، جنوب السودان، لجلسات التفاوض.

وقال المسؤول بالخارجية السودانية اليوم، إنه "تم ترشيح ممثلين من الجيش والدعم السريع للتفاوض مرجحا أن يعقد في جوبا".

وأوضح المسؤول السوداني أن "هناك مشكلة حقيقية في كيفية السفر إلى جوبا جراء عدم ثبات الهدنة مما يجعل السفر عبر الطيران مستحيلا".

المصدر: سبوتنيك

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