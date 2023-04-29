المالية النيابية تستضيف وزير التربية لمناقشة موازنة الوزارة

2023/04/29 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الدائرة الاعلامية للبرلمان، اليوم السبت، عن استضافة اللجنة المالية وزير التربية لمناقشة موازنة الوزارة.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان، أن “اللجنة المالية النابية استضافة وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري لمناقشة موازنة الوزارة”.

وكان وزير العمل أحمد الأسدي، ناقش في وقت سابق من اليوم السبت، مع اللجنة المالية النيابية إمكانية زيادة سقف الإعانة الاجتماعية وذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2025٫2024٫2023.

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