البرلمان يؤجل تقرير ومناقشة مشروعي قانونين

2023/04/29 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس النواب، اليوم السبت، تأجيل تقرير ومناقشة مشروعي قانونين.

وذكر المجلس في بيان أن “مجلس النواب أجل تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي”.

وأضاف أن “المجلس أجل تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت”.

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