ثالث أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة على الأبواب

2023/04/29 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

عمقّت أسهم فيرست ريبابليك (NYSE: FRC) الخسائر، بانخفاضها بنسبة 50٪ في ساعات ما بعد التداول يوم الجمعة، بعد أن أفادت رويترز بأن البنك المتعثر سيتم وضعه سيطرة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية (FDIC).

وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، يعتقد المنظم الأمريكي أن الوضع المالي لـ FRC قد تدهور إلى درجة لم يعد هناك وقت لمتابعة الإنقاذ من خلال القطاع الخاص.

إذا تم التأكيد، فإن فيرست ريبابليك سينضم إلى القائمة سيئة السمعة للبنوك الأمريكية التي انهارت خلال الأشهر القليلة الماضية ، مثل سيليكون فالي وسيجناتشر بنك.

انخفض FRC بأكثر من 75 ٪ هذا الأسبوع، بعد تقرير ربع سنوي مخيب للآمال أوضح خسارة البنك لودائع بـ 100 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى شائعة من CNBC بأن البنك يتجه إلى الإفلاس والخضوع لهيئة تأمين الودائع الفيدرالية.

انخفضت الأسهم بما يزيد عن 97٪ منذ بداية العام، ويتم تداولها الآن حول 1.80 دولار.

وأشارت الأنباء بأن بنك جي بي مورجان (NYSE:JPM) يرغب في شراء البنك المتعثر، ولكن بعد إقرار هيئة تأمين الودائع بأنها ستتكفل بتأمين ودائع عملاء البنك.

وطلبت الهيئة من بنك جيه بي مورجان ومجموعة بي إن سي للخدمات المالية (NYSE:PNC) التقدم بعروض الشراء النهائية قبل يوم الأحد المقبل.

وأفادت أنباء بلومبرج أن هيئة تأمين الودائع الفيدرالي تواصلت مع بنكي جي بي مورجان وPNC يوم الخميس لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام من المؤسستين للشراء، ووضع سعر مقترح، وتكلفة تقديرية للتمويل التأميني الذي يتوجب على الهيئة وضعه.

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