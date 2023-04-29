800 ملف فساد تتعلق بكبار المسؤولين.. من سوف يفتحها؟

2023/04/29 | 15:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يصبح التحقيق في ملفات فساد الشخصيات القوية والمتنفذة في العراق،...

ظهرت المقالة 800 ملف فساد تتعلق بكبار المسؤولين..



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