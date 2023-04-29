الربيع مثالي لتسلّق إيفرست.. نيبال تحرّر تصاريح قياسية للمغامرة

2023/04/29 | 15:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت نيبال عددًا قياسيًا من التصاريح لمن يرغبون بتسلّق أعلى جبل في العالم، إيفرست.ويقول مسؤولو السياحة إنّ 367 رجلاً و96 إمرأة من 65 دولة، حصلوا حتى الآن على تصريح.ويشكّل الربيع، الفصل المثالي لتسلّق جبل إيفرست.

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