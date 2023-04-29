2023/04/29 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري لكل من قطر والسعودية خلال عام 2022، لتكونان الأعلى في الشرق الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنفاق العسكري لعام 2022.. دولتان خليجيتان الأعلى في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنفاق العسكري لعام 2022.. دولتان خليجيتان الأعلى في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).