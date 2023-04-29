2023/04/29 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP استبعد فريق تريك-سيغافريدو دراجه الإيطالي تيبيري © ا ف ب ماركو بيرتوريلو باريس (أ ف ب) – استبعد فريق تريك-سيغافريدو الإيطالي الدرّاج الواعد أنتونيو تيبيري الذي أطلق النار على قطة من غرفة نافذته متسبباً بقتلها، بسبب سلوكه خلال فترة ايقافه.وكان بطل العالم السابق تحت 19 سنة تيبيري قد قال في شباط/فبراير الماضي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطة تنهي مصير مشاركة دراج في الفريق الايطالي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطة تنهي مصير مشاركة دراج في الفريق الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).