2023/04/29 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الإعمار يسحب العمل من شركات منفذة لمشروعين في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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