اخلع نعليك..  أنك في مطارات العراق !

2023/04/29 | 16:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زينب ربيع الأهم من دخول سيارة المسافر للمطار على الحكومة العراقية بدبلوماسيتها وتعهداتها الدائمة بصون كرامة الإنسان العراقي أن تُخرج العراق من “المنطقة الحمراء” التي ادرجت ضمنها المطارات العراقية بسبب عدم استقرار الوضع الأمني والذي تعكز عليه القرار الدولي منطلقاً من خطر السلاح المنفلت مروراً بالمحسوبيات والفساد في بعض الأجهزة الأمنية وصولاً لشبح المخدرات وتنامي […]

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