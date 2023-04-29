مجلس النواب يرفع جلسته الى الثلاثاء المُقبل

2023/04/29 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس النواب رفع جلسته التي عقدت اليوم السبت، الى يوم الثلاثاء المُقبل.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الثلاثاء المُقبل”.

وكان مجلس النواب عقد اليوم السبت، الجلســـــة رقم (21) الـــدورة الانتخابية الخامسة- السنـة التشريعية الثانية- الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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